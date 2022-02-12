TRABZON'DA 6 KATLI APARTMANIN ÇATISINDA YANGIN - Haberler
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TRABZON'DA 6 KATLI APARTMANIN ÇATISINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde 6 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ÇARŞIBAŞI, TRABZON (DHA) - TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde 6 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Büyükdere Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın çatısında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatı, kısa sürede alevlerle kaplanırken, yangını fark eden ev sahipleri, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

TRABZON'DA 6 KATLI APARTMANIN ÇATISINDA YANGIN

TRABZON'DA 6 KATLI APARTMANIN ÇATISINDA YANGIN

TRABZON'DA 6 KATLI APARTMANIN ÇATISINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Çarşıbaşı, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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