Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor
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Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor

Trabzon'da dün akşam saatlerinde 11 ayrı ilçedeki 37 ayrı noktada başlayan örtü yangınları 6 ilçe ve 8 noktada devam ediyor.

24.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:48
Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor

'da dün akşam saatlerinde 11 ayrı ilçedeki 37 ayrı noktada başlayan örtü yangınları 6 ilçe ve 8 noktada devam ediyor.


Farklı zamanlarda çıkan örtü yangınlarına, Tarım ve Orman Bakanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile 'ne ait TOMA'ların da bulunduğu toplam 98 araç ve 450 personel katılıyor. Şu ana kadar bu yangınlardan yaklaşık 30'u ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, yangınlar neticesinde üç ilçede 6 ev zarar gördü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangınlarda 100 hektarlık alan ile 10 hektarlık fındıklık zarar gördü. AFAD ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başlarken, söz konusu yangınların mevsim itibariyle bahçelerde yapılan temizlik çalışmalarının rüzgarlı ve sıcak havaya denk gelmesi ile çıktığı bildirildi. Camilerden ve belediye hoparlörlerinden vatandaşlara anonslar yapılarak bahçe temizliği sırasında ateş yakmamaları istenirken, yangınların yerleşim yerlerine sıçramaması için gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi. - TRABZON

Kaynak: İHA
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