Trabzon'da 6 evden hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Trabzon'da 6 evden hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı

Trabzon'da 6 evden hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı
AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Trabzon'un Yomra ilçesinde 6 evden hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde 6 evden hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İlçeye bağlı Gülyurdu Mahallesi'ndeki evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı araştırma sonucunda hırsızlığı yaptıkları tespit edilen M.H (35), T.H.(42) ve A.H. (40) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan T.H ve A.H tutuklandı, M.H adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri

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