Trabzon'da 6 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
 - Güncelleme:
Trabzon'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Trabzon'da, yurda yasa dışı yollarla giren 6 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı suçundan 4 kişi gözaltına alındı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da, yurda yasa dışı yollarla giren 6 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı suçundan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve Trabzon üzerinden batıya gidecekleri değerlendirilen 6 düzensiz göçmen bir araçta yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Trabzon Göç İdaresi'ne gönderilecek.

Göçmen kaçakçılığı suçundan ise 4 kişi gözaltına alındı.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Göçmen, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title