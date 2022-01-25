Trabzon'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, yurda yasa dışı yollarla giren 6 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı suçundan bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve Trabzon üzerinden batıya gidecekleri değerlendirilen 6 düzensiz göçmen, bir yolcu otobüsünde yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı suçundan bir kişi de gözaltına alındı.

Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Trabzon Göç İdaresi'ne gönderilecek.