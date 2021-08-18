Trabzon'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
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Trabzon'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Trabzon'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'da jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde durdurulan otobüste bulunan 4 Afganistan, 1 Gürcistan ve 1 Özbekistan uyruklu vatandaş sınır dışı edilecek.

Trabzon'da jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde durdurulan otobüste bulunan 4 Afganistan, 1 Gürcistan ve 1 Özbekistan uyruklu vatandaş sınır dışı edilecek.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ortahisar ilçesinde otogardan hareket eden bir firmaya ait otobüste düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaştı. Akçaabat ilçesindeki Kavaklı Mahallesi'nde şok yol kontrol uygulaması gerçekleştiren jandarma ekipleri otobüsü durdurarak kontrol yaptı. Otobüs içerisinde bulunan 3 Afgan uyruklu şahsın Giresun Valiliği İl Göç İdaresi tarafından verilen Kimlik Belgesinin bulunduğu fakat ikamet ili olan Giresun'u yol izin belgesi almadan terk ettiği tespit edildi. 3 Afgan uyruklu şahsa 'ikamet ilini izinsiz terk etmek' eyleminden her bir şahsa 944 TL olmak üzere toplamda 2 bin 832 TL idari para cezası kesildi.

Otobüs içerisinde bulunan 4 Afgan şahsın ise ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı ve geçerli bir kimlik belgelerinin bulunmadığı anlaşılırken, 4 şahsa toplamda 18 bin 984 TL idari para cezası uygulandı. Otobüs içerisinde bulunan 1 Gürcistan vatandaşı, 1 Özbekistan vatandaşın ise yapılan kontrolünde geçerli pasaportunun bulunduğu fakat yasal bulunma süresi olan 90 günlük süreyi geçirmiş olması nedeniyle tutanak düzenlendi. 6 yabancı uyruklu şahısların tamamlanan işlemlerin ardından Trabzon İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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