Trabzon'da 6 ambulans daha hizmete alındı
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Trabzon'da 6 ambulans daha hizmete alındı

04.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:22
Trabzon'da 6 ambulans daha hizmete alındı

Sağlık Bakanlığı tarafından Trabzon'a 6 ambulans daha tahsis edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Trabzon'a 6 ambulans daha tahsis edildi.

Trabzon Ambulans Servisi Başhekimliği Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarına tahsis edilen ambulansların devir teslimleri, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta tarafından gerçekleştirildi.

Usta, ambulansların anahtarlarını ilgililere teslim etti.

Teslimi yapılan 6 ambulansla son iki yılda 112 acil sağlık hizmetleri filosuna 9 ambulans eklendiği, böylece Trabzon'da 72 ambulansla acil sağlık hizmeti sağlandığı kaydedildi.

Yeni ambulanslardan 5'inin 4x4, birinin de 4x2 olduğu, böylece ildeki 4x4 ambulansların toplamının 25'e ulaştığı aktarıldı. 4x4 ambulansların, özellikle kırsal kesimlerde zorlu yol koşullarında değerlendirilmesinin planlandığı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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