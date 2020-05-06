Trabzon'da 565 kilometrelik içme suyu şebekesi 130 milyon liraya yenilenecek
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Trabzon'da 565 kilometrelik içme suyu şebekesi 130 milyon liraya yenilenecek

Trabzon'da 565 kilometrelik içme suyu şebekesi 130 milyon liraya yenilenecek
06.05.2020 09:46 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:46

Doğu Karadeniz'in ve Trabzon'un en büyük ilçesi Ortahisar'ın artık ihtiyaca cevap verme noktasında eksik kalan içme suyu şebekesi sil baştan yenileniyor.

Doğu Karadeniz'in ve Trabzon'un en büyük ilçesi Ortahisar'ın artık ihtiyaca cevap verme noktasında eksik kalan içme suyu şebekesi sil baştan yenileniyor. Avrupa Birliği'nin, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance 2-IPA 2) fonları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu TİSKİ tarafından sağlanacak toplam 130 Milyon TL'lik kaynakla 565 kilometrelik yeni içme suyu şebekesi yapılacak. Projenin muhataplarıyla telekonferans yöntemiyle toplantı gerçekleştiren Başkan Zorluoğlu, "Trabzon için tarihi bir projeyi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Toplantıya, IPA Çevre Program Otoritesi Başkanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mehrali Ecer, AB Mali Yardımları Dairesi Başkanı IPA Direktörü İsmail Raci Bayer, Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Mehmet Karaoğlu, Genel Sekreter Ahmet Adanur, Genel Sekreter Yardımcıları, Büyükşehir daire başkanları, Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Genel Müdür Yardımcıları ve daire başkanları ile yüklenici firma yönetim kurulu başkanları ve sahipleri katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ilkleri ve enleri bünyesinde barındıran projenin Trabzon için büyük bir kazanım olacağını söyledi. Projede herkesin emeği olduğunun altını çizen Başkan Zorluoğlu, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Sayın Milletvekillerimize ve önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na teşekkür ediyorum. En büyük ilçemizde, şehrimizin kalbinde, artık ihtiyaçları karşılayamaz hale gelme noktasındaki içme suyu şebekesini bu büyük projeyle yeniliyoruz. Şehrimizin genelinde kaliteli ve kesintisiz içme suyu temin etmeyi amaçlıyoruz. Halkımıza inşallah uzun yıllar hizmet edecek olan projemiz Trabzon'umuza, Ortahisar ilçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Dev proje kapsamında, Ortahisar sınırları içerisinde bulunan 565 kilometrelik içme suyu şebeke hattı ile 25 bin 900 abone bağlantısı yapılacak. 259 kilometre abone bağlantı borusu, 16 akış ölçme odası, 96 basınç düşürme vanası odası ve 7 bakiye klor ölçüm odası, yatay delgi ile 253 metre karayolu geçişi, 477 metre askıda köprü geçişi, 1.312 adet yangın musluğu proje dahilinde inşa edilecek. Ayrıca ihtiyaç olan yerlerde içme suyu ile birlikte kanalizasyon ve yağmursuyu şebekeleri de eş zamanlı olarak inşa edilecek. Proje ayrıca 30 adet içme suyu deposunun yapımını ve 22 adet içme suyu deposunun ise onarılarak hizmete açılmasını kapsıyor.

Projede, sistemi yönetecek belediye personelinin eğitilmesi, sistemin test edilmesi ve devreye alınması işleri de yer alıyor. Proje tamamlandığında Ortahisar'ın Esiroğlu Arıtma Tesisine bağlı tüm içme suyu şebeke ve depoları ile ana isale hatları yenilenmiş olacak. Bu ay içerisinde yer teslimi yapılarak çalışmaların başlayacağı projenin 2024 yılı içerisinde bitirilmesi planlanıyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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