Trabzon'da 54 lise öğrencisi karantinaya alındı
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Trabzon'da 54 lise öğrencisi karantinaya alındı

17.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:15

Trabzon'da 54 lise öğrencisi karantinaya alındı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören 6 öğrencinin Korona virüs testi pozitif çıkınca okulun pansiyonunda kalan 54 öğrenci karantinaya alındı Trabzon'da Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören 6 öğrencinin Korona virüs testi...

Trabzon'da 54 lise öğrencisi karantinaya alındı

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören 6 öğrencinin Korona virüs testi pozitif çıkınca okulun pansiyonunda kalan 54 öğrenci karantinaya alındı

TRABZON - Trabzon'da Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören 6 öğrencinin Korona virüs testi pozitif çıkınca okulun pansiyonunda kalan 54 öğrenci karantinaya alındı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı 1 Nolu Bostancı Mahallesinde bulunan Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi eğitim gören bir öğrencinin öksürük şikayetini okul yönetimine bildirmesi üzerine okula sağlık ekipleri çağrıldı. Okula gelen sağlık ekipleri tarafından öğrenciye yapılan korona virüs testinin pozitif çıkmasıyla ekipler, temaslı olduğu okul arkadaşlarında da test aldı. Yapılan testler sonucu toplam 6 öğrencinin Korona virüs testi pozitif çıkınca Bostancı Kız İmam Hatip Lisesi Pansiyonu'nda kalan 54 öğrenci İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Ortahisar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, okul pansiyonunun ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına karar verildiği belirtilerek lisede ve pansiyonunda kalan öğrencilerde görülen Covid-19 vakalarının izolasyon tedbirlerinin sağlanması için ilgili okulda yüz yüze eğitim ve sınavlara ikinci bir emre kadar ara verilmesine ve derslerin uzaktan eğitim şeklinde devamına karar verildi.

"54 öğrencimizi pansiyonda tek kişilik odalarda karantina altına aldık"

Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Avniye Çelebi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 54 öğrencinin pansiyonda tek kişilik odalarda karantina altına alındığını belirterek, "Önceki gün öğle saatlerinde okulumuzda yüz yüze sınav vardı. 12. sınıf öğrencileri hem destekleme ve yetiştirme kursu kapsamında hem de yüz yüze eğitim kapsamında okulda olması gerekiyordu. 109 öğrencimizden 77'si devam ediyordu. Bunlardan 54 tanesi de pansiyon öğrencisiydi. Önceki gün bir öğrencimiz öksürmeye başladı. Hemen aldık testini yaptırdık, pozitif çıktı. Hemen sağlık ekipleri okula geldi, çalışma yaptılar. Temas olan öğrencilerden test aldılar. 6 öğrencide pozitif çıkınca Kaymakamlık pansiyondaki öğrenciler için karantina kararı aldı. 54 öğrencimizi pansiyonda tek kişilik odalarda karantina altına aldık. Velilerimiz hiç merak etmesinler. Çocuklar emin ellerde. Çok güzel bakılıyorlar. Sürece hazırlıklıydık, şuanlık bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

Trabzon'da 54 lise öğrencisi karantinaya alındı
Trabzon'da 54 lise öğrencisi karantinaya alındı
Trabzon'da 54 lise öğrencisi karantinaya alındı
Trabzon'da 54 lise öğrencisi karantinaya alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN KÖSE

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