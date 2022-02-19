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Trabzon'da 5 yabancı uyruklu yakalandı

AA, Duygu Avunduk - Güncel
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Trabzon'da 5 yabancı uyruklu yakalandı

Trabzon'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otogarda yabancı uyrukluların olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti.

Ekipler, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.

Haklarında resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapılan yabancı uyruklular, yurt dışı edilmeleri amacıyla ilgili kuruma gönderildi.

AA / Duygu Avunduk - Güncel

Trabzon, Güncel, Haberler

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