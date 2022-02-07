Trabzon'da 46 bin 200 makaron ele geçirildi - Haberler
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Trabzon'da 46 bin 200 makaron ele geçirildi

AA, Hakan Burak Altunöz - Güncel
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Trabzon'da 46 bin 200 makaron ele geçirildi

Trabzon'un Maçka ilçesinde düzenlenen operasyonda 46 bin 200 boş ve dolu makaron ele geçirildi.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde düzenlenen operasyonda 46 bin 200 boş ve dolu makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Esiroğlu Mahallesi'ndeki A.S.A'nın (25), boş ve doldurulmuş makaronları piyasaya sürdüğü bilgisini aldı.

Ekiplerin, zanlının evine düzenlediği operasyonda değişik markalarda boş halde 38 bin 400 makaron ile 7 bin 800 tütün doldurularak içime hazır halde makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

AA / Hakan Burak Altunöz - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Esiroğlu, Trabzon, Güncel, Haber

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