Trabzon'da 45 mahalleye sağlıklı içme suyu verilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon'da 45 mahalleye sağlıklı içme suyu verilecek

Trabzon'da 45 mahalleye sağlıklı içme suyu verilecek
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünce revize edilen Arsin İçme Suyu Projesinin, İLBANK AŞ tarafından ihale edildiği bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünce revize edilen Arsin İçme Suyu Projesinin, İLBANK AŞ tarafından ihale edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından son 2 yılda 215 milyon lira bedelli 79 altyapı yatırımı gerçekleştiren, 574 milyon lira bedelli 26 yatırıma devam eden Trabzon Büyükşehir Belediyesinin büyük bir yatırımı daha şehre kazandırdığı belirtildi.

İhalesi Şubat 2016'da yapılıp çalışmalarına başlanan ancak çeşitli nedenlerle bitirilemeyen ve TİSKİ Genel Müdürlüğünce revize edilen Arsin İçme suyu ve Paket Arıtma Tesisi ikmal inşaatının, 115 milyon lira bedelle Trabzon Büyükşehir Belediyesi adına İLBANK AŞ tarafından ihale edildiği kaydedilen açıklamada, proje kapsamında Arsin'in 16, Araklı'nın 7 ve Yomra'nın 3 mahallesi ve ek hatlarla birlikte toplamda 45 mahalleye daha sağlıklı içme suyu sağlanacağına işaret edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, altyapı ve içme suyu yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Göreve geldikleri günden beri sorunun çözümü için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"TİSKİ Genel Müdürlüğümüz ile İLBANK AŞ yetkilileri proje üzerinde detaylı çalışmalar yürüttü. Arkadaşlarımız ihale öncesi son tespitleri sahada birlikte gerçekleştirdiler ve nihayetinde Büyükşehir Belediyemiz adına İLBANK AŞ tarafından ihalesi yapıldı. Bu sebeple başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum olmak üzere İLBANK AŞ Genel Müdürü Yusuf Büyük'e, Trabzon Bölge Müdürü Cafer Bilgin'e, TİSKİ Genel Müdürümüz Ali Tekataş'a ve tüm çalışma arkadaşlarına özverili gayretleri nedeniyle teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

Bu obada ayı ve kurt görene 10 günlük tatil bedava
Bu obada ayı ve kurt görene 10 günlük tatil bedava
Bölge halkı canından bezdi! Artık ayılar köye inmesin diye ormana sakatat bırakıyorlar
Bölge halkı canından bezdi! Artık ayılar köye inmesin diye ormana sakatat bırakıyorlar
İstanbullular dikkat! Anadolu Yakası'nda 9 ilçede su kesintisi yaşanacak
İstanbullular dikkat! Anadolu Yakası'nda 9 ilçede su kesintisi yaşanacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Adnan Menderes Antony Blinken İbrahim Aydemir
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Cristiano Ergin Ataman Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzon'da 45 mahalleye sağlıklı içme suyu verilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 14:44:18. #1.13#

title