Trabzon'da 42 gün geçmesine rağmen 2. doz aşısı için başvurmayan 38 bin 952 kişiye çağrı
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Trabzon'da 42 gün geçmesine rağmen 2. doz aşısı için başvurmayan 38 bin 952 kişiye çağrı

Trabzon'da 42 gün geçmesine rağmen 2. doz aşısı için başvurmayan 38 bin 952 kişiye çağrı
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon'da, 38 bin 952 kişinin, 1. dozdan sonra 42 gün geçmesine rağmen 2. doz için aşı merkezlerine müracaat etmediği bildirildi.

Trabzon'da, 38 bin 952 kişinin, 1. dozdan sonra 42 gün geçmesine rağmen 2. doz için aşı merkezlerine müracaat etmediği bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trabzon'da 1. doz aşısı yapılmış, aşı yapılış tarihinden itibaren 42 günden fazla gün geçmesine rağmen 2. doz aşısını yaptırmayan 38 bin 952 kişi bulunduğunu belirtti.

Usta, "Hastanelerimizdeki hastalarımızın ise yaklaşık yüzde 45'i aşı programına uymayanlardan oluşmakta. Aşı için gelmenizi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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Trabzon'da 42 gün geçmesine rağmen 2. doz aşısı için başvurmayan 38 bin 952 kişiye çağrı - Haberler
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