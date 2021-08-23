Trabzon'da 42 gün geçmesine rağmen 2. doz aşısı için başvurmayan 38 bin 952 kişiye çağrı

Trabzon'da, 38 bin 952 kişinin, 1. dozdan sonra 42 gün geçmesine rağmen 2. doz için aşı merkezlerine müracaat etmediği bildirildi.