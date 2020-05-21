Trabzon'da 400 aileye gıda yardımı Trabzon'da 400 aileye gıda yardımı ulaştırıldı.

Trabzon'da 400 aileye gıda yardımı ulaştırıldı.

Genç Trabzonlular Platformu üyeleri, ihtiyaç sahiplerine erzak ulaştırmak amacıyla sosyal medya hesapları aracılığıyla çağrıda bulundu.

Çağrıya cevap veren hayırseverlerin destekleriyle temin edilen gıda kolileri, 18 ilçede 400 aileye ulaştırıldı. Ayrıca çocuklara da içinde kırtasiye malzemesi, oyuncak ve çikolata bulunan paketler hediye edildi.

Kaynak: AA