Trabzon'da 400 aileye gıda yardımı
Trabzon'da 400 aileye gıda yardımı ulaştırıldı.
21.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:00
Trabzon'da 400 aileye gıda yardımı ulaştırıldı.
Genç Trabzonlular Platformu üyeleri, ihtiyaç sahiplerine erzak ulaştırmak amacıyla sosyal medya hesapları aracılığıyla çağrıda bulundu.
Çağrıya cevap veren hayırseverlerin destekleriyle temin edilen gıda kolileri, 18 ilçede 400 aileye ulaştırıldı. Ayrıca çocuklara da içinde kırtasiye malzemesi, oyuncak ve çikolata bulunan paketler hediye edildi.
Kaynak: AA