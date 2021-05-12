Trabzon'da 4 yıl önce işlenen cinayeti sperm örnekleri aydınlattı
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Trabzon'da 4 yıl önce işlenen cinayeti sperm örnekleri aydınlattı

Trabzon'da 4 yıl önce işlenen cinayeti sperm örnekleri aydınlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'da 2017 yılında tecavüze uğradıktan sonra bıçaklanıp başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetinin katil zanlısı 4 yıl sonra yakalandı.

Trabzon'da 2017 yılında tecavüze uğradıktan sonra bıçaklanıp başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetinin katil zanlısı 4 yıl sonra yakalandı.

Trabzon'u Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'nde 15 Ağustos 2017'de yaşanan olayda, 24 yaşındaki Pınar Kaynak, göğsüne bıçak saplanmış ve başı taşla ezilmiş halde ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Cinayeti aydınlatmak için uzun ve detaylı bir çalışma gerçekleştiren Trabzon Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 çocuk annesi Pınar Kaynak'ın öldürülmeden önce tecavüze uğradığını tespit etti. Olayla ilgili o dönemde 2 kişi tutuklanırken, mahkeme heyeti, daha sonra Adlı Tıp Kurumu Başkanlığından gelen ek rapor doğrultusunda maktulün anal ve vajinal bölgelerinde tespit edilen meni örneklerinin sanıklara ait olmadığının tespit edildiğini ve bu nedenle faillerinin başkaları olabileceğinden mevcut delil durumlarının değişmesi gözetilerek sanıkları adli kontrol tedbiri ile tahliyelerine karar vermişti.

Pınar Kaynak'ın çevresinden ve ikamet ettiği mahalledeki şüphelilerden daha sonra alınan ve Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilen sperm örneklerinden DNA eşleşmesi yapan jandarma ekipleri, cinayetin şüphelisinin Pınar Kaynak ile aynı mahallede oturan 34 yaşındaki Mustafa G. olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, cinayetin şüphelisi Mustafa G.'yi dün yapılan operasyonla kıskıvrak yakaladı. Mustafa G. ile birlikte cinayete yardım ettiği iddia edilen N.P.'yi de gözaltında alan jandarma ekipleri, şüphelileri Trabzon Adliyesi'ne sevk etti. Trabzon Adliyesi'nde Cumhuriyet savcısına ifade verecek olan 2 şüpheli, "canavarca hisle kasten öldürme" iddiasıyla suçlanıyor. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor. - TRABZON

Trabzon'da 4 yıl önce işlenen cinayeti sperm örnekleri aydınlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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