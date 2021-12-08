Son dakika: TRABZON'DA 4 NOKTADA ORMAN YANGINI

TRABZON (DHA) - Trabzon'un Sürmene ilçesi Dirlik Mahallesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan 4 noktadaki yangınlar sürüyor. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği alanlarda bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangın alanına yakın yerde evi bulunan Yusuf Çakır (90) ile bedensel engelli eşi Hanife (90) ve kızı Sevgi Çakır (40) jandarma ekiplerince sedyeyle evden çıkartıldı. Dumandan etkilenen 3 kişiye 112 Acil Sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Görüntü boyutu

Yanan alanın drone görüntüsü

Jandarma ekiplerinin yaşlı aileyi evden çıkartması

Haber -Kamera: Salim SARIKOÇ/TRABZON(DHA),