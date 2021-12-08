SÜRMENE'DE 4 NOKTADA ORMAN YANGINI - Haberler
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SÜRMENE'DE 4 NOKTADA ORMAN YANGINI

SÜRMENE'DE 4 NOKTADA ORMAN YANGINI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'un Sürmene ilçesi Dirlik Mahallesinde 4 noktada orman yangını çıktı.

TRABZON'un Sürmene ilçesi Dirlik Mahallesinde 4 noktada orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangınlara müdahalesi sürüyor.

Sürmene ilçesi Dirlik Mahallesinde 4 noktada sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler alevlere müdahale başlattı. Büyük oranda kontrol altına alınan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor.

SÜRMENE'DE 4 NOKTADA ORMAN YANGINI

SÜRMENE'DE 4 NOKTADA ORMAN YANGINI

SÜRMENE'DE 4 NOKTADA ORMAN YANGINI

SÜRMENE'DE 4 NOKTADA ORMAN YANGINI

SÜRMENE'DE 4 NOKTADA ORMAN YANGINI

SÜRMENE'DE 4 NOKTADA ORMAN YANGINI

SÜRMENE'DE 4 NOKTADA ORMAN YANGINI

SÜRMENE'DE 4 NOKTADA ORMAN YANGINI

SÜRMENE'DE 4 NOKTADA ORMAN YANGINI

SÜRMENE'DE 4 NOKTADA ORMAN YANGINI

SÜRMENE'DE 4 NOKTADA ORMAN YANGINI

SÜRMENE'DE 4 NOKTADA ORMAN YANGINI

SÜRMENE'DE 4 NOKTADA ORMAN YANGINI

SÜRMENE'DE 4 NOKTADA ORMAN YANGINI

SÜRMENE'DE 4 NOKTADA ORMAN YANGINI

SÜRMENE'DE 4 NOKTADA ORMAN YANGINI

SÜRMENE'DE 4 NOKTADA ORMAN YANGINI

SÜRMENE'DE 4 NOKTADA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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