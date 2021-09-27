Trabzon'da 4 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 4 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bostancı Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışmada 4 kişiyi tabancayla yaraladığı öne sürülen Basri B'nin emniyetteki işlemleri tamamladı.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Ortahisar ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi'nde 25 Eylül Cumartesi günü iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, silahla yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı.???????