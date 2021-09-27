Trabzon'da 4 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da 4 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon'da 4 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 4 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 4 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bostancı Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışmada 4 kişiyi tabancayla yaraladığı öne sürülen Basri B'nin emniyetteki işlemleri tamamladı.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Ortahisar ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi'nde 25 Eylül Cumartesi günü iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, silahla yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı.???????

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
Başında mermi ile yaşayan yaşlı adam, 43 yıl sonra gazilik unvanına kavuştu

Başında mermi ile yaşayan yaşlı adam, 43 yıl sonra gazilik unvanına kavuştu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tunç Soyer Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Oğuzhan Koç Bülent Ersoy
Spor Mesut Özil Salih Uçan Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trabzon'da 4 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 18:01:25. #1.17#