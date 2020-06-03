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Trabzon'da 4 bin kişi kapasiteli iki tribün inşa ediliyor

Trabzon'daki spor yatırımları kapsamında toplam 4 bin kişi kapasiteli iki tribün inşa ediliyor.

Trabzon'da 4 bin kişi kapasiteli iki tribün inşa ediliyor
03.06.2020 19:39 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:16

Trabzon'daki spor yatırımları kapsamında toplam 4 bin kişi kapasiteli iki tribün inşa ediliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ü ziyaret ederek çalışmalar ve yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Trabzon'un iddialı bir spor şehri olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, Trabzon'a yapılan spor tesisleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve geçmiş dönem hükümetlerine müteşekkir olduklarını belirtti.

Zorluoğlu, Trabzon'da diğer illerle kıyaslandığında çok sayıda spor tesisi bulunduğuna işaret ederek, "Şimdi bize düşen Gençlik Spor Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz, İl Müdürlüğümüz ve diğer paydaşlarımızla beraber sporcularımızın bu tesislerden en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak ve Trabzon'dan uluslararası alanda ciddi anlamda başarı elde eden sporcu sayısını artırmaktır." dedi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nun da bulunduğu Akyazı bölgesinde yatırımların devam ettiğinin altını çizen Zorluoğlu, iki saha, tribünleri ve diğer müştemilatın yapımının sürdüğünü aktardı.

Zorluoğlu, bu alanda 5'i antrenman, 2'si de maçlar için kullanılan toplam 7 saha bulunduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu anda birinci etabı tamamlanmak üzere olan çalışmada arkalı önlü iki tribün yapılıyor. Amatör maçların oynanacağı sahaya bakan kısımda bin, profesyonel sahaya bakan kısımda ise 3 bin kişilik tribün yapılıyor. Tribünlerin altında soyunma odaları bulunacak, üst taraf için de her türlü detay düşünüldü. 3 bin kişilik tribünün hemen arkasında da ciddi araç alacak açık otopark ilavesi söz konusu. Burası tamamlandığında Trabzon'da futbola beşiklik yapacak bir alana kavuşmuş olacağız."

Trabzon'un hafızasında Hüseyin Avni Aker Stadı ile Yavuz Selim sahasının önemli bir yeri olduğuna işaret eden Zorluoğlu, "Biz bu hatıralara da sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Millet Bahçesinde bu hatıraları kısmen yaşatıyoruz ama burada adeta çok daha modern ve muhteşem bir kompleksle Avni Aker'i ve Yavuz Selim'i yaşatıyoruz. Bu manada Gençlik ve Spor Bakanımıza müteşekkiriz." diye konuştu.

Zorluoğlu, Akyazı bölgesindeki rekreasyon alanlarını da daha etkin kullanmayı amaçladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Burayı yaşam alanına dönüştürmek istiyoruz. Gençlik Spor Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyemiz önümüzdeki süreçte vatandaşımızı buraya çekecek çalışmayı ilk aşamada projelendireceğiz. Maliyet hesaplamasından sonra projeyi birlikte hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hakikaten geniş bir alan var ve şu anda biraz atıl duruyor. Burayı şehrin nefes alacağı çok önemli bir destinasyon olarak insanlarımıza kazandıracağız."

Öztürk ise Akyazı'ya ulaşımda sıkıntı yaşandığını belirterek, Zorluoğlu'ndan otobüs seferlerinin artırılmasını ve hattın Akyazı'ya kadar uzatılmasını talep etti.

Ulaşımla ilgili talebin yerine getirilmesi için gerekli talimatı veren Zorluoğlu, "Belediye otobüslerimizin stadın içine geleceği şekilde hattımızı dizayn ediyoruz. Vatandaşlarımız, sporcularımız, antrenörlerimiz buraya bizim otobüslerimizle gelebilecekler. Ayrıca Şoförler Cemiyetimizle de görüşerek dolmuşlarımızın buraya kadar gelmesi konusunda değerlendirme yapacağız. Böylece buranın ulaşımla ilgili sorununu büyük oranda çözmüş olacağız. İnsanlarımızın talebine göre de sefer sayılarımızı artıracağız." dedi.

Kaynak: AA

Spor Manşet

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