Trabzon'da 32 mahallenin su sorunu çözüldü

TRABZON (AA) - Trabzon'da Karakaya Grubu İlave İçme Suyu Hattı Projesi'nin tamamlanması ile 32 mahallenin su sorunu çözüme kavuşturuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun göreve geldiği günden itibaren program dahilinde başlattığı muhtarlar toplantılarına ara vermeden devam ettiği belirtildi.

Zorluoğlu'nun bazı mahallerin muhtarları ile bugün de görüştüğü ve sorunları birinci ağızdan dinlediği, gerekli talimatları ilgili daire amirlerine ilettiği vurgulandı.

Karlık Mahallisi muhtarı Halim Demirci'nin 50 yıllık içme suyu sorununa son veren Karakaya Grubu İlave İçme Suyu Hattı Projesi'nin tamamlanması dolayısıyla Zorluoğlu'na teşekkür ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Demirci'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Başkanımız ile göreve geldiğinden beri sürekli iletişim halindeyiz. Gerek Başkanımız, gerekse de TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş'a sorunumuzu aktardığımızdan beri yetkililer gece gündüz demeden sorun mahalline ziyaret gerçekleştirdiler. Sorunu tespit edip acilen yatırım programına aldılar. İhalesi 2020 Haziranda yapıldı ve gelinen süreçte bu büyük proje tamamlanarak hayata geçirildi. 15 mahalleyi direkt, toplamda 32 mahalleyi ise dolaylı yoldan etkileyen bir iş. Tüm bu mahallelerin 50 yıllık sorunu çözülmüş oldu. Ne kadar dua etsek azdır."

Projeye ilişkin açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Karakaya Grubu İlave İçme Suyu Hattı Projesi kapsamında 2 bin 300 metrelik yeni içme suyu hattı imalatı gerçekleştirilirken, Karlık mevkisinde 2 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposu, terfi merkezi, isale hattı ve maslakların imalatları da tamamlandı. Kavakmeydan deposu ile Aktoprak deposu arasında olan tüm terfi hatları da iş kapsamında rehabilite edildi. Kireçhane ve Karlık depolarının terfi hatları ile beslenmesi sonucunda, bölgede yoğun şekilde su sıkıntısı yaşayan mahallelerin içme suyu ihtiyaçları daha sağlıklı şekilde karşılanabilecek. Kavakmeydan deposundan ilave olarak alınan 50 litre/saniye içme suyu Aktoprak deposuna aktarılacak. Bu depodan da yapılacak 2 ayrı terfi hattı ile birlikte 20 litre/saniyesinin Kireçhane deposuna, 30 litre/saniyesinin de Karlık deposuna basılması mümkün olabilecek. Bu çalışma ile birlikte yapımı planlanan Karakaya Barajı Projesi tamamlandığında da geri dönüşlü cazibeli olarak bu gruptan su alan mahallelerden şehir şebekesine su verilmesi mümkün hale gelecek."