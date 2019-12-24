Trabzon'da 30 orman yangın söndürüldü, 8'ine müdahale sürüyor
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, toplamda 98 araç, 450 personelle ilin farklı noktalarında ekiplerin halen yangın müdahalelerine devam ettiğini söyledi.
24.12.2019 18:09 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:24
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, toplamda 98 araç, 450 personelle ilin farklı noktalarında ekiplerin halen yangın müdahalelerine devam ettiğini söyledi.
Ustaoğlu, Sürmene ilçesinin Aksu Mahallesi'nde devam eden yangın soğutma çalışmalarını inceledikten sonra gazetecilere açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com