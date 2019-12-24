Trabzon'da 30 orman yangın söndürüldü, 8'ine müdahale sürüyor
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Trabzon'da 30 orman yangın söndürüldü, 8'ine müdahale sürüyor

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, toplamda 98 araç, 450 personelle ilin farklı noktalarında ekiplerin halen yangın müdahalelerine devam ettiğini söyledi.

24.12.2019 18:09 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:24
Trabzon'da 30 orman yangın söndürüldü, 8'ine müdahale sürüyor

Valisi İsmail Ustaoğlu, toplamda 98 araç, 450 personelle ilin farklı noktalarında ekiplerin halen yangın müdahalelerine devam ettiğini söyledi.


Ustaoğlu, ilçesinin Mahallesi'nde devam eden yangın soğutma çalışmalarını inceledikten sonra gazetecilere açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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