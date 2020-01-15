Trabzon'da 3 firmanın 250 kişilik personel ihtiyacı karşılanacak

15.01.2020 11:15 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:15

Trabzon'da, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında 3 firmanın 250 kişilik personel ihtiyacı karşılanacak.

MEGİP İl Çalışma Grubu'nun 2020 yılı ilk toplantısı Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkan Yardımcısı Tolga Avcı, İŞKUR İl Müdürü İbrahim Büyük, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Zeytin'in katılımıyla düzenlendi.

Toplantıda, farklı sektörlerden 3 firmanın 250 kişilik eleman isteği için gerekli eğitim programlarının açılması yönünde karar alındı.

Bu kapsamda, İŞKUR İl Müdürlüğü, TTSO, TTB ve Of Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde 2 yıl boyunca işverenlerin istediği nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim kursları düzenlenecek.

İşverenler, çalışan sayılarının yüzde 50'sine kadar kontenjan talebinde bulunabilecek, 100 ve üzeri çalışana sahip yeni açılan firmalarda ise kontenjan sınırlaması olmayacak.

Eğitim programlarına katılan kursiyerler bu dönem için günlük 77,70 lira cep harçlığı alacak, aynı zamanda iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak.

Kaynak: AA