Trabzon'da 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik çalışmalarda, Artvin'de yürütülen dosya kapsamında aranan 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalarda, Artvin'de yürütülen dosya kapsamında F.D, H.D. ve D.S. isimli şahıslar Trabzon'da gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Artvin'e gönderilecek.

Kaynak: AA