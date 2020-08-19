Trabzon'da 3,7 kilogram esrar ele geçirildi
Trabzon'da 3 kilo 753 gram esrar ele geçirildi.
19.08.2020 14:17 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:58
Trabzon'da 3 kilo 753 gram esrar ele geçirildi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Güven timleri tarafından, çeşitli bölgelerde gerçekleştirilen denetimlerde 3 kilo 753 gram kubar esrar, 12 uyuşturucu hap ile çok sayıda hint keneviri ele geçirildi.
Konuyla ilgili soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA