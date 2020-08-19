Trabzon'da 3,7 kilogram esrar ele geçirildi Trabzon'da 3 kilo 753 gram esrar ele geçirildi.

Trabzon'da 3 kilo 753 gram esrar ele geçirildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Güven timleri tarafından, çeşitli bölgelerde gerçekleştirilen denetimlerde 3 kilo 753 gram kubar esrar, 12 uyuşturucu hap ile çok sayıda hint keneviri ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA