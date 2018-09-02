Trabzon'da 260 Bin Ton Asfaltlama Yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, bu yıl mahalle yollarında 260 bin ton asfalt serildiğini bildirdi.

Belediyesinden yapılan açıklamada, asfaltlama çalışmalarına birçok noktada devam edildiği belirtildi.

Yıl başından bu yana devam eden çalışmalarda mahalle yollarında 260 bin ton asfalt serimi yapıldığı kaydedilen açıklamada, bu rakamın yıl sonuna kadar 350-400 bin tona ulaşmasını hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada, asfalt çalışmalarının yanı sıra yol bakım ve onarım hizmetlerininin de sürdürüldüğü ifade edilerek, bu konuda yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Araklı ilçesinin Değirmencik Mahallesi'ndeki Ortamahalle mevkisinin 50 yıllık yol sorunu büyükşehir belediyesi tarafından çözüldü. Büyükşehir belediyesinin bölgedeki arazi sahipleri gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde yol yapımının önündeki engeller kaldırılırken yeni yolun inşası gerçekleştirildi. Ayrıca, Sürmene ilçesi Güney Mahallesi'nde inşası tamamlanan menfez çalışması ile yol sağlıklı şekilde kullanımına açıldı. Araklı-Sürmene eski yolu üzerinde doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan parke ve yolda, gerekli bakım onarım çalışmalarına da devam ediliyor."