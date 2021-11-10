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Trabzon'da 24 yaşındaki bir genç evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Trabzon'da 24 yaşındaki bir genç evinde ölü bulundu

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Boztepe Mahallesinde bir genç evinde ölü bulundu.

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesi Boztepe Mahallesinde bir genç evinde ölü bulundu. Gencin ölümü üzerine polis harekete geçerken, 24 yaşındaki gencin odasında uyuşturucu maddeye rastlanıldı. Gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacak.

Edinilen bilgiye göre, Boztepe Mahallesi'nde 24 yaşındaki Altahan Aksu'nun evinde fenalaştığı ihbarı üzerine söz konusu adrese giden 112 Acil Servis ekipleri gence müdahale etti. Yapılan muayene sonucu gencin öldüğünü belirlerken olay yerine polis ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis, evde yaptığı incelemede uyuşturucu maddeye rastlarken, gencin cenazesi otopsi için Trabzon Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra netlik belli olacağı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Trabzon'da 24 yaşındaki bir genç evinde ölü bulundu

Trabzon'da 24 yaşındaki bir genç evinde ölü bulundu

Trabzon'da 24 yaşındaki bir genç evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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