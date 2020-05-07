HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Trabzon'da 23 bin 765 işçiye 34,6 milyon lira kısa çalışma ödeneği verildi

Trabzon'da 23 bin 765 işçiye 34,6 milyon lira kısa çalışma ödeneği verildi
07.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:48

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan kısa çalışma ödeneğinden Trabzon'da şu an itibarıyla 5 bin 10 firmada çalışan 23 bin 765 işçinin faydalandığını bildirdi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan kısa çalışma ödeneğinden Trabzon'da şu an itibarıyla 5 bin 10 firmada çalışan 23 bin 765 işçinin faydalandığını bildirdi.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile ülke genelinde etkin mücadele yürütüldüğünü belirterek, sağlık yönünden de pandemi ile mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü aktardı.

Türkiye'nin verdiği mücadelenin dünyada örnek olarak gösterildiğini vurgulayan Balta, "Bu mücadelenin yanında hükümetimiz de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ekonomik olarak bir dizi tedbirleri alıyor ve bunları her gün milletimizle paylaşıyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında vatandaşlarımız için yeni adımlar atmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Balta, kısa çalışma ödeneğinin, İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında sağlanan bir imkan olduğuna dikkati çekerek, işverenlerin mevcut istihdamı korumak amacıyla kısa çalışma ödeneği uygulamasına elektronik ortamdan müracaat ederek yararlanabileceklerini aktardı.

Pandemi ile mücadelede Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında bu sistemin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandığını ve 17 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Balta, Trabzon'daki işletmelerin de kısa çalışma ödeneği başvurularını online olarak İŞKUR'un internet sayfası üzerinden yaptıklarını belirtti.

Balta, bu kapsamda Trabzon'da şu ana kadar 5 bin 10 firmada 23 bin 765 çalışana toplam 34 milyon 614 bin 977 lira kısa çalışma ödeneği ile destek sağlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"5 Mayıs itibarıyla da ödemelere başlandı. Bu ödenek ile işverenlerimiz ve işçilerimiz rahat bir nefes alacaktır. Her zaman her şartta milletimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ayrıca bir kez daha görmüş olduk ki birlikte vereceğimiz verimli mücadele ile ülkemizde firmalarımızda bu süreci en az kayıpla atlatabilecek güçtedir. Bu desteği sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'a Trabzon adına sonsuz şükranlarımı sunarım."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Motorine 7 kuruş indirim geldi Ekonomi
Motorine 7 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak Ekonomi
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor Ekonomi
396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı Ekonomi
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti Ekonomi
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu Ekonomi
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi
Son Dakika: 7,26'dan işlem gören dolar, tarihi rekorunu kırdı
Son Dakika: 7,26'dan işlem gören dolar, tarihi rekorunu kırdı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı
'Askıda Fatura' uygulaması ile 7 saatte 16.100 ailenin faturası ödendi
"Askıda Fatura" uygulaması ile 7 saatte 16.100 ailenin faturası ödendi
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere...
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Deniz Gezmiş Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Kemal Sunal Bülent Ersoy Safiye Soyman
Spor Ahmet Ağaoğlu Nenad Bjelica Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Bursa Futbol İntihar
Şu an buradasınız: Trabzon'da 23 bin 765 işçiye 34,6 milyon lira kısa çalışma ödeneği verildi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 19:13:36. #1.15#
title