Trabzon'da 21. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde "Bizim Yunus" oyunu sahnelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon'da 21. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde "Bizim Yunus" oyunu sahnelendi

Trabzon'da 21. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde 'Bizim Yunus' oyunu sahnelendi
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon'da düzenlenen "21.Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali"nin ikinci gününde "Bizim Yunus" adlı tiyatro oyunu sahne aldı.

Trabzon'da düzenlenen "21.Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali"nin ikinci gününde "Bizim Yunus" adlı tiyatro oyunu sahne aldı.

Festival kapsamında oyun, Ortahisar ilçesinde bulunan Haluk Ongan Sahnesi'nin bahçesine kurulan açık hava sahnesinde gerçekleştirildi.

Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Bizim Yunus", festivalde sanatseverlerle buluştu.

Sönmez Atasoy'un yazdığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un yönettiği oyun, "Yüreklerimiz neyi arar bu yolculukta" temasını işliyor.

Dekor tasarımı Hakan Dündar'a, kostüm tasarımı Funda Karasaç'a, ışık tasarımı Mustafa Bal'a ve müzikleri Nedim Yıldız'a ait oyunda Yunus Emre'yi Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu Alpay Ulusoy canlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi! 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek
Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi! 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Fahrettin Koca Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Şevval Şahin Şeyma Subaşı İbrahim Selim
Spor Erol Bulut Burak Elmas Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzon'da 21. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde "Bizim Yunus" oyunu sahnelendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 22:31:35. #1.16#

title