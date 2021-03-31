Trabzon'da 200 bin metrekarelik alanda sahil bandı düzenlemesine başlanıyor

Trabzon'da 47 milyon 500 bin liralık yatırımla 200 bin metrekarelik alanda yapılacak sahil bandı düzenlenmesinin 2 yılda tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacağı bildirildi.

Trabzon'da 47 milyon 500 bin liralık yatırımla 200 bin metrekarelik alanda yapılacak sahil bandı düzenlenmesinin 2 yılda tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ganita-Faroz arası sahil bandı düzenlemesinin belediye binasındaki imza töreninde, Trabzon'un doğal yapısını korumuş güzide yerlerinden biri olan Ganita'nın yeniden eski günlerine dönmesi ve halk ile yerli ve yabancı turistlerin vakit geçirebilmesi için bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Ganita ile Faroz bölgeleri arasındaki 200 bin metrekarelik alanda yapılacak sahil bandı düzenlemesiyle Trabzon halkı ile yerli ve yabancı turistlerin meydan, Uzunsokak, Maraş ve Kunduracılar caddelerinden yürüyerek sahile ulaşabileceklerini belirten Zorluoğlu, proje kapsamında bölgeye restoran, kafe, kütüphane, ahşap seyir terasları, iskeleler, sonsuzluk penceresi, gün doğumu ve batımı terası, yürüyüş ve bisiklet yolları, çok oyun alanı, kaykay pisti ve fitness alanlarının yapılacağını kaydetti.

"Burası bir rekreasyon alanı, bir yeşil alan, yaşam alanı ve denize ulaşabileceğimiz en yakın lokasyon." ifadelerini kullanan Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Ganita-Faroz bölgesinde oluşturacağımız bu yeni alan ile 7'den 77'ye bütün vatandaşlarımıza birden fazla güzellikler sunmaya gayret ediyoruz. Her kesime hitap edecek, kadını erkeği, genci yaşlısı geldiğinde güzel vakit geçirmesine imkan sağlayacak birtakım imkanlar proje içerisine yayılmış durumda. Sahil kenarında, yeşil dostu bir projedir. Projede bin 307 geniş yapraklı ağaç var. 247 iğne yapraklı, yaz kış yapraklarını dökmeyen iğne yapraklı ağacımız var. Aynı zamanda 97 bin çalı ve çok yıllık otsu bitkilerle de yine bu projeyi yemyeşil gösterecek dokunuşlarımız olacak. Çok heyecan verici, beni de çok heyecanlandıran, şehrimiz adına çok büyük kazanım olacağına inandığımız önemli bir çalışmamızdır. Uzunca bir süre projesi üzerinde çalıştık, kaliteli bir proje ortaya çıktı. Açık ihale yöntemiyle ihalesini yaptık. 47,5 milyon liralık bir sözleşme bedeli var."

Zorluoğlu, projenin bitim tarihinin 2023 yılının Şubat ayı olduğunu ancak gelecek yıl ortasında projenin bazı bölümlerini kullanmaya başlayabileceklerini bildirerek, "Bizler de orayı yakından izleyeceğiz, çalışmaları denetleyeceğiz. Çok kaliteli bir işçilikle, üst düzey bir malzemeyle orası inşallah sadece Trabzon'un değil, bölgenin en güzel sahil düzenlemesi olacak. Bu konuda iddialıyız. Tamamlandığında da inşallah sizlerle birlikte orayı gezdiğimizde bugün söylediğimiz bu sözlerin hiç de abartı olmadığını, projesinde ne gösterdiysek birebir alanda yer almış olduğunu hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

Zorluoğlu, konuşmasının ardından projenin yapım ihalesinin kazanan firmanın temsilcisi Aykut Osman Uzlu ile protokolü imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay