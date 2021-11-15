Trabzon'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
TRABZON (AA) - Trabzon'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince, Ortahisar ilçesinde bir araçta arama yapıldı.
Aramada, araçtaki S.K ve S.C.Y'nin üzerinde 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait şarjörler ve 18 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
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