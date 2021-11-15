Trabzon'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Haberler
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Trabzon'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Trabzon'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

TRABZON (AA) - Trabzon'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince, Ortahisar ilçesinde bir araçta arama yapıldı.

Aramada, araçtaki S.K ve S.C.Y'nin üzerinde 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait şarjörler ve 18 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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