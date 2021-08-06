Trabzon'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Trabzon'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Trabzon'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Trabzon'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Trabzon'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, Ortahisar ilçesinin Konaklar Mahallesi'nde İ.D'nin üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 mermi buldu.

Ekipler, Soğuksu Mahallesi'nde de arama yaptıkları S.K'nın üzerinde ruhsatsız tabanca, şarjör ve 15 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan bu kişiler hakkında, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Trabzon'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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