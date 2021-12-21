TRABZON'DA SAHTE ALKOLDEN ZEHİRLENEN 4 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR - Haberler
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TRABZON'DA SAHTE ALKOLDEN ZEHİRLENEN 4 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'da sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastaneye yatırılan 4 kişinin tedavileri sürüyor.

TRABZON (DHA) - TRABZON'da sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastaneye yatırılan 4 kişinin tedavileri sürüyor. Metil alkol zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen kişilerden 2'sinde görme bozukluğu oluştu.

Trabzon'da önceki gün çeşitli şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvuran 4 kişi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yapılan tetkiklerde, şahısların sahte içkide kullanılan metil alkol zehirlenmesi yaşadığı belirlendi. 3'ü acil serviste, 1'i ise hastanenin yoğun bakım ünitesinde tutulan kişilerden 2'sinde görme kaybı oluştuğu belirtildi. Hastaların sağlık durumuyla ilgili bilgi veren KTÜ Farabi Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Tıbbi Toksikolog Doç. Dr. Aynur Şahin, 'Şu anda 4 hasta metil alkol zehirlenmesi ile takip edilmektedir. Bir hastanın, yoğun bakım ünitesindeki takip ve tedavisi tamamlandı ve servise transferi planlandı. Hastanın sadece görme kısıtlılığı bulunmaktadır. Diğer 3 hastanın ise Acil Servis'te tedavi ve takipleri tamamlanmak üzere. Sadece 2 hastanın görme ile ilgili şikayetleri devam etmekte olup taburcu olmaları planlanmaktadır' dedi.

TRABZON'DA SAHTE ALKOLDEN ZEHİRLENEN 4 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

TRABZON'DA SAHTE ALKOLDEN ZEHİRLENEN 4 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

TRABZON'DA SAHTE ALKOLDEN ZEHİRLENEN 4 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

TRABZON'DA SAHTE ALKOLDEN ZEHİRLENEN 4 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

TRABZON'DA SAHTE ALKOLDEN ZEHİRLENEN 4 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

TRABZON'DA SAHTE ALKOLDEN ZEHİRLENEN 4 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

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