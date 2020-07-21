Trabzon'da 2 ilçeye bağlı 11 mahallenin içme suyu şebekesi 2021'de tamamlanacak Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Araklı ve Sürmene'ye bağlı 11 mahallenin sağlıklı içme suyu ihtiyacının 5 milyon liranın üzerinde bir yatırımla 2021 yılında tamamlanacağını bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Araklı ve Sürmene'ye bağlı 11 mahallenin sağlıklı içme suyu ihtiyacının 5 milyon liranın üzerinde bir yatırımla 2021 yılında tamamlanacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünce sağlıklı ve yeterli içme suyu temin edilemeyen Araklı ilçesinin Hasköy, Karatepe, Birlik, Pervane, Kestanelik, Yolgören, Yeniköy mahalleleri ile Sürmene ilçesinin Birlik, Armutlu, Fındıcak, Küçükdere mahalleleri için içme suyu şebeke inşaatı çalışmalarına hızla devam edildiği belirtildi.

Geçtiğimiz ay başlanılan çalışmalara Araklı'nın Hasköy Mahallesi'nde devam edildiği kaydedilen açıklamada, 2021 yılı içerisinde Araklı ve Sürmene'nin söz konusu 11 mahallesine sağlıklı ve yeterli içme suyu ulaştırılması planlandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, il genelinde olduğu gibi tüm ilçelere sağlıklı su temini için çalıştıklarını belirtti.

Proje ile Araklı ve Sürmene ilçelerinde 11 mahalleye sağlıklı ve sürekli su temini sağlayacaklarına işaret eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 97 bin 228 metre şebeke hattı, 102 basınç kırıcı vana takılıp abone bağlantıları yapılacak. Çalışma esnasında yol kaplamalarına verilen hasarlar da kurduğumuz ekipler eliyle anında onarılıyor. 5 milyon liranın üzerinde bir yatırımla 11 mahallemizin içme suyu sorununu 2021'in ortalarında tamamıyla çözeceğiz."

TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, projenin tamamlanmasıyla bölge halkının yıllardır yaşadığı su sorununun tamamen çözüleceğini kaydetti.

Trabzon'un 18 ilçesinde de hizmet atağı başlattıklarını vurgulayan Tekataş, "Murat Zorluoğlu Başkanımızın talimatlarıyla ilçelerimizin sorunlarını öncelik sırasına göre çözeceğiz." ifadesini kullandı.

Yıllardır su sıkıntısı yaşadıklarını belirten Araklı Hasköy Mahallesi Muhtarı Yusuf Gençtürk ise tüm hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, TİSKİ Genel Müdürü Tekataş ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA