Trabzon'da 2 firari hükümlü yakalandı
AA, Gazi Nogay - Güncel
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Trabzon'da yakalanan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi.
AKÇAABAT, TRABZON (AA) - Trabzon'da yakalanan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat ilçesinde polis ekiplerince, hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. yakalandı.
Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de düzenledikleri operasyonda, hakkında "silahlı tehdit" suçundan 2 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Y'yi yakaladı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
AA / Gazi Nogay - Güncel