Trabzon'da 2 firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Trabzon'da 2 firari hükümlü yakalandı

AA, Gazi Nogay - Güncel
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Trabzon'da 2 firari hükümlü yakalandı

Trabzon'da yakalanan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

AKÇAABAT, TRABZON (AA) - Trabzon'da yakalanan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat ilçesinde polis ekiplerince, hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. yakalandı.

Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de düzenledikleri operasyonda, hakkında "silahlı tehdit" suçundan 2 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Y'yi yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

AA / Gazi Nogay - Güncel

Akçaabat, Trabzon, Saldırı, Polis, Güncel, Haber

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