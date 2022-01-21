Trabzon'da 2 firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Trabzon'da 2 firari hükümlü yakalandı

Trabzon'da 2 firari hükümlü yakalandı
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon'da yakalanan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Trabzon'da yakalanan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Araklı ilçesinde polis ekiplerince, hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.K. yakalandı.

Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de düzenledikleri operasyonda, hakkında 2 yıl 13 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.G'yi yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Trabzon, Araklı, Polis, Güncel, Haber

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