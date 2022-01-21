Trabzon'da 2 firari hükümlü yakalandı
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon'da yakalanan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Trabzon'da yakalanan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Araklı ilçesinde polis ekiplerince, hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.K. yakalandı.
Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de düzenledikleri operasyonda, hakkında 2 yıl 13 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.G'yi yakaladı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri