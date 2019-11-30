Trabzon'da 2 ev yandı

30.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:55

TRABZON'un Çaykara ilçesinde tek katlı evde çıkan, bitişikteki eve de sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evler, kullanılmaz hale geldi.

Çaykara ilçesi Yaylaönü Mahallesi'nde Kadir Asan'a ait tek katlı evde, saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bitişikteki eve sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evlerin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA