Trabzon'da 2 bin 49 kişiye yaygın test uygulaması yapılacak
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Trabzon'da 2 bin 49 kişiye yaygın test uygulaması yapılacak

Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ülkedeki bağışıklık ve hastalık taşıma düzeylerinin tespiti için planladığı "Yaygın Test Uygulaması"nın, Trabzon'da 2 bin 49 kişiye yapılacağı bildirildi.

Trabzon'da 2 bin 49 kişiye yaygın test uygulaması yapılacak
15.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:50

Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ülkedeki bağışıklık ve hastalık taşıma düzeylerinin tespiti için planladığı "Yaygın Test Uygulaması"nın, Trabzon'da 2 bin 49 kişiye yapılacağı bildirildi.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, yaptığı yazılı açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde yaşayan 2 bin 49 kişiye bağışıklık düzeyini gösteren antikor testi ve hastalık durumunu gösteren PCR testi yapılacağını belirtti.

Çalışmanın 20 Haziran tarihine kadar devam edeceği bilgisini paylaşan Usta, "Tüm ilçelerimizde bakanlığımızın belirlediği kişilere özveriyle çalışmaya devam eden sağlık çalışanlarımız ile evlerinde tetkiklerini yaptık. Bu çalışma program doğrultusunda 20 Haziran'a kadar devam edecek olup herbiri ile gurur duyduğum sağlık çalışanlarımız ile bunun da üstesinden kolayca geleceğimizden eminim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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