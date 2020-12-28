Trabzon'da 2 ayrı hırsızlık suçundan yakalanan zanlılar serbest bırakıldı
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Trabzon'da 2 ayrı hırsızlık suçundan yakalanan zanlılar serbest bırakıldı

28.12.2020 22:09 | Son Güncelleme: 28.12.2020 22:12
Trabzon'da 2 ayrı hırsızlık suçundan yakalanan zanlılar serbest bırakıldı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiası ile yakalanan zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiası ile yakalanan zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türk Telekom Müdürlüğüne ait 15 bin lira değerinde 550 metre kablo ile bir cami içinde bulunan yardım kutusunun kilidi kırılarak, 470 lira çalındığı belirtildi.

Olaylarla ilgili Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektif Timleri ve Çarşıbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli yakalandı.

Şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan camide hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin daha önceden sabıkasının olduğu, camiden çaldığı parayı cami imamına teslim ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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