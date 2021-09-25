Trabzon'da 2 aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Haberler
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Trabzon'da 2 aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Trabzon'da 2 aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Trabzon'da, iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi silahla yaralandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da, iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi silahla yaralandı.

Ortahisar ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi'nde 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Olayın büyümesi üzerine B.B, tabancayla tartıştığı kişilerin üzerine ateş açtı. Yaralanan 4 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polisler, kaçan şüpheliyi suç aletiyle yakalayarak gözaltına aldı.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri
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Haber: Trabzon'da 2 aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Haberler
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