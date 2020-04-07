Trabzon'da 190 bin yarı mamül maske ele geçirildi Trabzon'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada kayıtsız maske üretimi yapılan yerlerde 190 bin yarı mamül maske ele geçirildi.

Trabzon'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada kayıtsız maske üretimi yapılan yerlerde 190 bin yarı mamül maske ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafında hijyen kurallarına aykırı ve kayıtsız maske üretimi yapıldığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası 190 bin yarı mamül maske, bin 450 kullanıma hazır maske, bin 400 maske ambalaj kutusu, 14 poşet maske lastiği, 70 bin maske metal klipsi ve 750 tek kullanımlık boş maske kutusu ele geçirildi. Hijyen kurallarına aykırı ve kayıtsız maske üretimi yapan şahıslarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA