Trabzon'da 19 Mayıs kutlaması
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Trabzon'da 19 Mayıs kutlaması

İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca - Haberler | Kültür Sanat

- Trabzon'da 19 Mayıs kutlaması Trabzon'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

- Trabzon'da 19 Mayıs kutlaması

TRABZON - Trabzon'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Spor Bayramı'nın 102. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaparak " Büyük önder Atatürk'ün 19 mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelemiz Türk tarihinde önemli dönüm noktalarından biridir" dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okumasının ardından tören sona erdi.

Trabzon'da 19 Mayıs kutlaması
Trabzon'da 19 Mayıs kutlaması
Trabzon'da 19 Mayıs kutlaması
Trabzon'da 19 Mayıs kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca

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