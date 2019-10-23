Trabzon'da 180 toplanma alanı bulunuyor

23.10.2019 13:56

Trabzon'da 180 toplanma alanı bulunduğu bildirildi.

Trabzon Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından hayata geçirilen ve toplumu afetlere karşı bilinçlendirme amacı taşıyan "Afetlere Hazırlık Yılı" projesinin, dördüncü ayına girdiği belirtildi.

Bir yıl süresince her ay bir başka konunun işleneceği projenin ekim ayı temasının toplanma alanları olduğu vurgulanan açıklamada, toplanma alanlarının, afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlar olduğu kaydedildi.

Açıklamada, afet ve acil durum toplanma alanlarının yerlerinin, yedi kritere göre bulunduğu ilgili belediyeler tarafından belirlendiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Tüm illerde belediyeler, toplanma alanlarının tespitini ve kontrolünü yedi kriter doğrultusunda yapıyor. Bu alanlar, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamındaki 81 ilin İl Afet Müdahale Planında belirtiliyor. Daha önce kendine yakın toplanma alanını öğrenmek isteyen vatandaşlar, kurumlara başvuruyordu. AFAD'ın, afet ve acil durum toplanma alanlarını e-devlet'e taşımasıyla vatandaşlar bu bilgiye anında ulaşabiliyor."

Toplanma alanlarının diğer bazı kavramlarla karıştırıldığı da işaret edilen açıklamada, Trabzon'da 180 toplanma alanı bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, toplanma alanı ile karıştırılan alanlar ve toplanma alanlarının nasıl belirlendiği konusunda da bilgilendirmede bulunuldu.

Kaynak: AA