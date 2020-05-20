Trabzon'da 180 dönümlük alanda yaşam ve rekreasyon alanı yapılacak Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Moloz mevkisinde 180 dönümlük alanda yaşam ve rekreasyon alanı yapılması için proje aşamasının tamamlandığını bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Moloz mevkisinde 180 dönümlük alanda yaşam ve rekreasyon alanı yapılması için proje aşamasının tamamlandığını bildirdi.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Moloz'da yapımına devam edilen caminin çevresinde yapılan olan projenin şehre farklı bir görünüm kazandıracağını, bu amaçla başlatılan çalışmalar kapsamında projenin temmuz ayında ihaleye çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Hayata geçirilecek proje ile bölgenin önemli bir ivme kazanacağını vurgulayan Zorluoğlu, minibüsler için depolama alanı, 700 araçlık otopark, çocuklar ve gençler için gezegenevi, Avrasya pazarı, kuyumcu kent, miting alanı ve yaşam alanlarının yapılmasının planlandığını vurguladı.

Projeyle ilgili titiz bir süreç geçirdiklerine işaret eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"180 dönüm alan üzerinde yapacağımız çalışmalarla o bölgeyi bambaşka bir yaşam alanına çevirmek istiyoruz. Doğu ve batı tarafından gelen dolmuş hatlarımız ile Ortahisar ilçemizdeki dolmuşlarımızı bu alanda depolayacağız. Yine proje kapsamında şehirde uzun yıllardır planlanan Kuyumcukent ile 700 araçlık otopark da çalışmalarımız arasında yer alıyor. Avrasya Pazarı yerleşkesi, dinlenme yerleri ile çocuklarımız ve gençlerimiz için gezegenevi çalışması da yaparak Moloz'u yeni bir çehreye kavuşturmak istiyoruz."

Kaynak: AA