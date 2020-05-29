Trabzon'da 18 ilçede yaklaşık 2,5 ay sonra ilk Cuma namazı
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Trabzon'da 18 ilçede yaklaşık 2,5 ay sonra ilk Cuma namazı

Trabzon'da 18 ilçede yaklaşık 2,5 ay sonra ilk Cuma namazı Tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da Korona virüs tedbirleri dolayısıyla 19 Mart tarihinde toplu ibadete kapatılan camiler bugün ibadete açıldı.

29.05.2020 15:41 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:49

Trabzon'da 18 ilçede yaklaşık 2,5 ay sonra ilk Cuma namazı

TRABZON - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da Korona virüs tedbirleri dolayısıyla 19 Mart tarihinde toplu ibadete kapatılan camiler bugün ibadete açıldı.

İçişleri Bakanlığınca cami ve mescitlerde ibadet edilmesi yönünde 22 Mayıs 2020 tarihli genelgesi doğrultusunda Trabzon'da da yaklaşık 2,5 ay sonra Cuma Namazı kılındı.

Trabzon Valiliği koordinesinde, İl Müftülüğü ve müftülükler tarafından yapılan çalışmalarda il genelinde cami avlusunda, bahçesinde namaz için uygun alanlar olmak üzere bin 264 nokta belirlendi.

Buna göre Ortahisar ilçesinde 180, Akçaabat'ta 239, Araklı'da 52, Arsin'de 68, Beşikdüzü'nde 47, Çarşıbaşı'nda 56, Çaykara'da 64, Dernekpazarı'nda 24, Düzköy'de 39, Hayrat'ta 12, Köprübaşı'nda 23, Maçka'da 93, Of'ta 180, Sürmene'de 69, Şalpazarı'nda 35, Tonya'da 28, Vakfıkebir'de 37, Yomra'da 62 olmak üzere cami, kur'an kursu, park alanları olmak üzere toplam bin 264 yerde Cuma namazı kılındı.

Bu alanlardan biri olan İskenderpaşa Camii avlusunda sosyal mesafeye uygun olarak kılınan Cuma Namazı'na Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da katılırken, avlu girişinde vatandaşlara seccade dağıtıldı. İl genelinde karton üzerinde namaz kılmak yasak olduğu için cuma namazına gelenlere Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 5 bin adet seccade dağıtılırken, namaza maskesiz gelenlere maske ve dezenfektan verildi.

Cuma hutbesinde vatandaşlara Korona virüsü tedbirleri konusunda bilgilendirme yapılırken vatandaşlar aylar sonra Cuma Namazı kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.

Trabzon Valili İsmail Ustaoğlu, alınan tedbirler kapsamında aylar sonra Cuma Namazı kılmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek vatandaşları tedbirlere uymaya devam etmesi çağrısında bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise sosyal mesafe kuralına uygun olarak aylar sonra ilk Cuma Namazı kılmanın hazzını yaşadıklarını ifade ederek tedbirlerin bundan sonra da bırakılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Trabzon'da 18 ilçede yaklaşık 2,5 ay sonra ilk Cuma namazı

Kaynak: İHA

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