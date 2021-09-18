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Trabzon'da, "18 Eylül Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla çevre temizliği yapıldı

AA / Gazi Nogay - Haberler | Güncel
Trabzon'da,

Trabzon'da, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla üniversite öğrencileri tarafından "Atıksız Bir Dünya" sloganıyla sahil ve parkta çevre temizliği yapıldı.

Trabzon'da, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla üniversite öğrencileri tarafından "Atıksız Bir Dünya" sloganıyla sahil ve parkta çevre temizliği yapıldı.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünyada akım haline gelen "Hadi Yapalım - Let's Do It!" hareketine mensup üniversite öğrencileriyle birlikte, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Beşirli sahili ile 100. Yıl Parkı'nda etkinlik gerçekleştirildi.

"Başka Bir Gezegen Yok" çağrısıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında gelişi güzel yerlere atılan ambalaj, kağıt, poşet, cam şişe, naylon, izmarit gibi çöpler toplandı. Toplanan çöpler, kamyona yüklenerek katı atık bertaraf tesisine gönderildi.

Etkinliğe katılan Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Göktaş, herkesin ortak arzusu olan daha temiz ve daha sağlıklı bir çevrede yaşamak için bütün insanlığa görev düştüğünü belirtti.

Çevre hassasiyetinin sadece 18 Eylül'de değil, her gün sürdürülmesi ve çevreyi kirleten her türlü davranış ve eylemden uzak durulması gerektiğine dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:

"Temiz ve sağlıklı bir dünyada yaşamak için hepimize görevler düşüyor. Biz de daha temiz ve sağlıklı bir dünyada yaşamak amacıyla bir araya geldik. Ben inanıyorum ki bu tür etkinliklerle 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızda çevre temizliği ve hassasiyetiyle ilgili duyarlılık oluşacak ve hedeflediğimiz şekilde çevre kirliliğini ve doğayı tahrip eden, bozan eylemleri en aza indirmiş olacağız. Böylece daha temiz bir hava soluyacağız, daha temiz içme suyu kullanacağız ve daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamlarımızı sürdürmüş olacağız."

Trabzon'da, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı

Trabzon'da, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı

Trabzon'da, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı

Trabzon'da, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı

AA / Gazi Nogay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Trabzon'da, '18 Eylül Dünya Temizlik Günü' dolayısıyla çevre temizliği yapıldı - Haberler
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