Trabzon'da, 18 Ayrı Suçtan Aranan Kişi Yakalandı

Trabzon'da, 18 ayrı suçtan aranan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında 18 ayrı suçtan arama kaydı ve değişik suçlardan yakalama kararı bulunan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.E. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltındaki şahsın işlemlerinin Asayiş Şube Müdürlüğü'nde devam ettiği belirtildi.