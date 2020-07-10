Trabzon'da 18-23 Temmuz'da açık havada tiyatro günleri düzenlenecek
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Trabzon'da 18-23 Temmuz'da açık havada tiyatro günleri düzenlenecek

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "Açık Hava Tiyatro Günleri", 18-23 Temmuz'da tiyatroseverlerle buluşacak.

Trabzon'da 18-23 Temmuz'da açık havada tiyatro günleri düzenlenecek
10.07.2020 09:55 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:58

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "Açık Hava Tiyatro Günleri", 18-23 Temmuz'da tiyatroseverlerle buluşacak.

Akçaabat Belediyesince, ilçedeki sahil parkta organize edilecek etkinlikte, Trabzon'un yanı sıra Erzurum'dan bir grup, oyununu beğeniye sunacak.

Açık Hava Tiyatro Günleri, Trabzon Sanat Tiyatrosunun, 18 Temmuz Cumartesi günü saat 20.15'te "Her Hırsız Haydut Değildir" adlı oyunuyla başlayacak.

Etkinlikte, 19 Temmuz'da Erzurum Medya Sanatevi "Sokakta", 20 ve 22 Temmuz'da Trabzon Büyükşehir Tiyatrosu "Koleksiyoncu", 21 Temmuz'da Akçaabat Belediye Tiyatrosu "Evlendirme" ve 23 Temmuz'da da Trabzon Şehir Tiyatrosu "Büyü Dükkanı" oyununu, saat 20.15'te beğeniye sunacak.

"Vatandaşlarımızı tiyatroyla buluşturmak istedik"

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı açıklamada, normalleşme süreci kapsamında "Açık Hava Tiyatro Günleri" etkinliğini organize ettiklerini belirtti.

Trabzon'un kültür ve sanat şehri olduğunu belirten Ekim, "Akçaabat'ta bir ilki yaşatıyoruz. Koronavirüse karşı gerekli tedbirleri alarak, uzun süre sosyal hayattan uzak olan vatandaşlarımızı tiyatroyla buluşturmak istedik. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza iyi seyirler diliyorum. Katılan tüm gruplara da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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