Trabzon'da 17 bin 983 esnaf ve sanatkar hibe desteğinden yararlanabilecek
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Trabzon'da 17 bin 983 esnaf ve sanatkar hibe desteğinden yararlanabilecek

Trabzon'da 17 bin 983 esnaf ve sanatkar hibe desteğinden yararlanabilecek
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Ekonomi

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek 3 ve 5 bin liralık hibe desteklerinden kentte 17 bin 983 esnaf ve sanatkarın yararlanma hakkı olduğunu bildirdi.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek 3 ve 5 bin liralık hibe desteklerinden kentte 17 bin 983 esnaf ve sanatkarın yararlanma hakkı olduğunu bildirdi.

Kara, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik hibe desteğine başvuruların bugün başladığını belirtti.

Başvuruların yalnızca e-devlet üzerinden alınacağını ve 23 Haziran'a kadar devam edeceğini anımsatan Kara, başvurunun ilk günlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacağını, sonrasında ise herkese açık olacağını aktardı.

Kara, Trabzon'da birinci grup olarak adlandırılan 5 bin liradan 3 bin 771, ikinci grup olan 3 bin liralık destekten ise 14 bin 212 esnaf ve sanatkar olmak üzere toplamda 17 bin 983 kişinin yararlanma hakkı bulunduğunu kaydetti.

Salgın nedeniyle başta hizmet sektörü olmak üzere birçok esnaf ve sanatkarın zor günler geçirdiğini vurgulayan Kara, "Umudumuz turizm sezonunda piyasada kıpırdanma olması. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın kurallara uymasını önemle istiyoruz. Ayrıca devletimizin de esnaf ve sanatkarı yaşatmak, ekonominin çarklarının dönmeye devam etmesini sağlamak için destekleri devam etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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Trabzon'da 17 bin 983 esnaf ve sanatkar hibe desteğinden yararlanabilecek - Haberler Ekonomi
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