Trabzon'da 1680 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Trabzon'da 1680 uyuşturucu hap ele geçirildi

Trabzon'da 1680 uyuşturucu hap ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir otomobilde barkotları sökülmüş 1680 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir otomobilde barkotları sökülmüş 1680 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ve uyarıcı ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, ilçe merkezinde bir otomobilde yaptıkları aramada barkotları sökülmüş 1680 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Otomobil sürücüsü S.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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