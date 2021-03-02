Trabzon'da 16 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı

Trabzon'da, 16 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi olarak yakalanan kişi tutuklandı.

Trabzon'da, 16 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi olarak yakalanan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 28 Mayıs 2005'te Akçaabat ilçesine bağlı Kuruçam köyünde yalnız yaşayan Fatime Balcı'nın evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, 4 aydır süren araştırmalar sonucu alınan ifadeler, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu cinayeti işlediği yönünde deliller elde edilen Hüday Balcı (34) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

Savcılık sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf eden zanlının, Balcı'nın evine hırsızlık amacıyla girdiğini söylediği öğrenildi.

Akçaabat ilçesine bağlı Kuruçam Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fatime Balcı, 28 Mayıs 2005'te evinde uğradığı saldırı sonucu aldığı 17 bıçak darbesiyle hayatını kaybetmiş, evdeki DNA örneklerinden kadının bir yakını olaydan 8 yıl sonra tutuklanmış ancak bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik